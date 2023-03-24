Стал известен следующий соперник Хусейна Асхабова в UFC
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Российский боец смешанных единоборств Хусейн Асхабов проведёт свой следующий поединок в UFC 3 июня в Лас-Вегасе на очередном турнире UFC Fight Night.
Соперником россиянина станет американский боец Давид Онама, сообщает инсайдер Марсель Дорфф на своей странице в социальных сетях.
Свой последний бой Хусейн Асхабов провёл на турнире UFC Fight Night 219 в феврале этого года. Там 28-летний боец проиграл единогласным решением судей американцу Джамаллу Эммерсу. Это было первое поражение Асхабова в профессиональной карьере. Также в активе Хусейна 23 победы в ММА.
На счету Онамы 11 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем бою он проиграл Нейту Ландверу решением большинства судей.
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