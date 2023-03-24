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Дацик пришёл на дуэль взглядов с Мондрагоном в костюме медведя

Российский боец Вячеслав Дацик и бразилец Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос провели дуэль взглядов в преддверии поединка на турнире Ural Fighting Championship 2, который пройдёт 25 марта в Самаре.

Дацик на дуэль взглядов пришёл в костюме медведя. Бойцы рычали друг на друга, а потом начали толкаться.

Права на видео принадлежат Ural FC. Видеоролик можно посмотреть в телеграм-канале Ural FC.

Дацик и Мондрагон

Дацик и Мондрагон

Дацик и Мондрагон

Стоит отметить, что бой пройдёт по правилам кикбоксинга.

Вячеслав Дацик последний бой по кикбоксингу провёл в 2019 году с представителем Франции Жеромом Ле Банне и потерпел поражение по правилам TNA.

Мондрагон в течение своей бойцовской карьеры встречался с такими бойцами, как Иван Штырков, Александр Емельяненко и Сергей Харитонов.

Бойцовский вечер стартовал в 17:00 по московскому времени. Трансляция основного карда на «Матч ТВ» начнётся в 20:00.