Масвидаль: Усман поспешил с возвращением в октагон

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, выступающий в полусредней весовой категории UFC, высказался о поражении Камару Усмана в реванше с Леоном Эдвардсом на турнире UFC 286.

Титульный бой состоялся 18 марта в Лондоне, и Эдвардс одержал победу решением большинства судей. В августе прошлого года Камару Усман проиграл Леону Эдвардсу нокаутом в пятом раунде.

«Возможно, Усман поспешил с возвращением и рано принял бой. Когда бойца так вырубают, то ему нужно время, чтобы восстановить мозг и уверенность в себе. Если же вернуться чересчур рано, то будешь потом бояться каждого удара. Будешь двигаться медленно и нерешительно», — сказал Масвидаль в подкасте Джо Рогана.

Масвидаль свой следующий бой проведёт с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.