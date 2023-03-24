Мокаев раскрыл подробности о своей травме, полученной в бою с Фильо

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев рассказал подробности о своей травме, полученной на турнире UFC 286 в поединке с бразильцем Жафелом Фильо.
«У меня частичный разрыв медиальной коллатеральной связки колена второй степени. Через шесть-восемь недель я смогу приступить к тренировкам. Спасибо за все ваши сообщения, я получил сумасшедшую поддержку из-за травмы колена. Сейчас отличное время для меня и моей команды. Дай бог, я стану чемпионом», — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.
Мокаев выиграл у Жафела Фильо удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец попал на болевой на ногу, но не сдался, несмотря на полученную травму в этом эпизоде.
В активе Мухаммада Мокаева десять поединков в профессиональных смешанных единоборствах, он выиграл все десять. В UFC у бойца четыре победы.
- 24 марта 2023
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