Куницкая-Сантос — о беременности: я потренировалась и пошла рожать

Российский боец смешанных единоборств Яна Куницкая-Сантос, выступающая в женском легчайшем весе UFC, рассказала о своей беременности.

«Я потренировалась и пошла рожать. В пятницу я ещё занималась, и в понедельник родила. Перерыв не делала. Вернулась чуть раньше, чем разрешил врач. Стала делать разминки, гимнастику, а через три недели начала ходить на лёгкие боксёрские тренировки и спарринги. И месяца через два тренировалась в полном объёме. Сильно ли сказывались роды? В моём случае это пошло на пользу. У меня улучшился гормональный фон и метаболизм стал лучше. Весогонка пошла хорошо. Может, в чём-то стала более эмоциональной, но на тренировках это не сказалось», — цитирует Куницкую-Сантос «Матч ТВ».

На турнире UFC on ESPN 43 Яна Куницкая-Сантос проведёт бой с Холли Холм.