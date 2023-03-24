Чимаев заявил о желании подраться с Камару Усманом в Абу-Даби
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что хочет подраться с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.
«Я уже сказал менеджеру, что если Колби Ковингтон не принимает бой со мной и ему дают бой с Эдвардсом, то я мог бы подраться с Усманом в октябре. Сначала я хочу подраться в июне или в июле, и, возможно, в Швеции. Дана говорил об этом. Там я хочу выступить в среднем весе, а потом в октябре в Абу-Даби могу спуститься в полусредний дивизион. Хочу два боя, в том числе и с Усманом, если он готов», — сказал Чимаев на шоу The MMA Hour.
Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре прошлого года с Кевином Холландом и выиграл удушающим приёмом. Всего в его активе 12 побед в 12 поединках.
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