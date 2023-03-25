Промоутер Зауэрленд назвал ещё одного претендента на бой с Александром Усиком

Промоутер Калле Зауэрленд, представляющий интересы претендента на титул в тяжёлом весе по версии IBF Филипа Хрговича, подтвердил готовность своего клиента сразиться с Александром Усиком.
«Усик, Хргович ждёт тебя. Филип не из тех, кто ходит вокруг да около. Он давно ждал этого шанса. Хргович следующий в очереди на бой с Усиком в борьбе за титул IBF. Кто не думает, что Хргович за свои деньги может составить конкуренцию любому тяжеловесу? Я возвращаюсь к тому факту, что он помешал Дэвиду Хэю принять участие в бою Дэвида и Тайсона Фьюри. Он был тем, кто нанес левый хук в спарринге, который, к сожалению, вывел его из боя.
Я не могу слишком много спекулировать на этом, но мы знаем, что многие люди хотят увидеть этот бой», — сказал Зауэрланд Sky Sports.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий
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