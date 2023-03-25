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Тяжеловес UFC назвал главную угрозу Джону Джонсу в элитном дивизионе

Тяжеловес UFC назвал главную угрозу Джону Джонсу в элитном дивизионе
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Канадский тяжеловес Таннер Бозер, проведший свой последний бой в лиге в сентябре 2022 года, выразил восхищение дебютом Джона Джонса в тяжёлом дивизионе. «Бульдозер» также выразил мнение о том, кто из бойцов может одолеть Джонса.

«Джонс настолько хорош, я думаю… Мы все знаем, что сила Гейна заключается в его ударах, это не секрет, мы знаем, в чём он лучший. Гейн действительно силён физически…

Я не знаю, кто ответит Джонсу, но, если бы мне пришлось выбрать парня в дивизионе, который, как я думаю, победит Джонса, то лучший выбор — Кёртис Блейдс», — заявил Бозер в интервью YouTube-каналу The Allstar.

Напомним, на минувшем турнире UFC 285 Джонс досрочно остановил в первом раунде француза Сириля Гана, вернувшись после трёх лет отсутствия и завоевав вакантный титул в тяжёлом весе (до 120 кг).

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?

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