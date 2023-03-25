Коста стал самым высокооплачиваемым бразильцем в UFC
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в средней весовой категории UFC, будет зарабатывать более $ 1 млн за бой по новому контракту с американским промоушеном, сообщает BJ Penn.
По информации источника, с большой долей вероятности сделка заключена на четыре боя, а сам Коста стал самым высокооплачиваемым бразильским бойцом UFC.
Напомним, ранее сообщалось, что стороны не могли прийти к соглашению из-за требований бразильца по гонорару. Боец утверждал, что получает оплату как новичок. В частности, из-за этого сорвался бой Косты с Робертом Уиттакером.
В последний раз Коста (14-2) дрался в августе 2022 года на UFC 278, где он победил американца Люка Рокхолда (16-6) единогласным решением судей.
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