Коста стал самым высокооплачиваемым бразильцем в UFC

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в средней весовой категории UFC, будет зарабатывать более $ 1 млн за бой по новому контракту с американским промоушеном, сообщает BJ Penn.

По информации источника, с большой долей вероятности сделка заключена на четыре боя, а сам Коста стал самым высокооплачиваемым бразильским бойцом UFC.

Напомним, ранее сообщалось, что стороны не могли прийти к соглашению из-за требований бразильца по гонорару. Боец утверждал, что получает оплату как новичок. В частности, из-за этого сорвался бой Косты с Робертом Уиттакером.

В последний раз Коста (14-2) дрался в августе 2022 года на UFC 278, где он победил американца Люка Рокхолда (16-6) единогласным решением судей.