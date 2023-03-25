«Мне нечего терять». Адесанья высказался о реванше с Перейрой

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья прокомментировал предстоящий поединок с бразильцем Алексом Перейрой.

В ноябре прошлого года бойцы встретились на турнире UFC 281 в титульном поединке и Алекс Перейра выиграл техническим нокаутом, став новым чемпионом промоушена. Второй бой Алекса с Адесаньей возглавит турнир UFC 287, который пройдёт 8 апреля.

«Какие преимущества у меня в этом поединке? Мне нечего терять. Это лучшее, что я могу сказать про этот бой. Худшее ведь уже произошло. Он думает, что снова это сделает? Я лишь скажу, что знаю, как его выиграть. Я это знаю и он тоже прекрасно знает, что я могу его победить. Я мотивирован надрать ему задницу», — приводит слова Адесаньи Middle Easy.