«Ты же не боишься 47-летнего мужика?» Промоутер Усика предложил Фьюри реванш с Кличко

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика, предложил чемпиону мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсону Фьюри провести бой-реванш с бывшим объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе Владимиром Кличко.
Напомним, сегодня стало известно, что бой Усика с Фьюри был отменён из-за финансовых разногласий.
«Если Фьюри интересует звание абсолютного чемпиона мира, он может подраться с Клариссой Шилдс. Но если серьёзно, есть отличный вариант для Фьюри, чтобы восстановить репутацию. Он ведь до сих пор должен реванш Владимиру Кличко. Тайсон, ты ведь не боишься 47-летнего мужика? Давай же! Покажи нам свою хвалёную храбрость», — сказал Красюк в видеоролике на YouTube-канале Fighting On The Inside Podcast.
Бой Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко состоялся в ноябре 2015 года и завершился победой Фьюри единогласным решением судей.
В этом месяце Красюк уже заявлял, что Кличко до сих пор держит в уме реванш с Фьюри.
- 25 марта 2023
-
14:00
-
13:43
-
12:54
-
12:51
-
11:48
-
11:10
-
10:38
-
09:54
-
09:32
-
09:16
-
07:48
-
05:44
-
05:26
-
00:55
-
00:16
- 24 марта 2023
-
23:26
-
22:35
-
22:22
-
21:36
-
21:20
-
20:28
-
19:44
-
19:27
-
18:55
-
18:36
-
18:20
-
17:57
-
17:36
-
17:22
-
17:08
-
16:47
-
16:25
-
15:43
-
15:31
-
15:16