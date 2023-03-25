«Ты же не боишься 47-летнего мужика?» Промоутер Усика предложил Фьюри реванш с Кличко

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика, предложил чемпиону мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсону Фьюри провести бой-реванш с бывшим объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе Владимиром Кличко.

Напомним, сегодня стало известно, что бой Усика с Фьюри был отменён из-за финансовых разногласий.

«Если Фьюри интересует звание абсолютного чемпиона мира, он может подраться с Клариссой Шилдс. Но если серьёзно, есть отличный вариант для Фьюри, чтобы восстановить репутацию. Он ведь до сих пор должен реванш Владимиру Кличко. Тайсон, ты ведь не боишься 47-летнего мужика? Давай же! Покажи нам свою хвалёную храбрость», — сказал Красюк в видеоролике на YouTube-канале Fighting On The Inside Podcast.

Бой Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко состоялся в ноябре 2015 года и завершился победой Фьюри единогласным решением судей.

В этом месяце Красюк уже заявлял, что Кличко до сих пор держит в уме реванш с Фьюри.