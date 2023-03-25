Марлон Вера рассказал, с кем готов провести бой в случае победы над Сэндхагеном

Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, рассказал, с кем готов провести поединок в случае победы над Кори Сэндхагеном.

«У UFC есть несколько бойцов, кроме меня, которые готовы бороться за чемпионский пояс. Кори тоже один из претендентов, ещё есть Мераб Двалишвили, Шон О’Мэлли и Пётр Ян и я готов принять вызов от любого из этих парней, находящихся в очередь. Я хочу убрать всех их. Многие начинают сходить с ума, злятся на руководство UFC, жалуются и всё равно не получают титульный поединок. Так зачем мне вести себя так же, когда я могу спокойно получить то, что нужно», — приводит слова Веры MMAJunkie.

Поединок Марлона Веры и Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC on ESPN 43, который пройдёт в ночь на 26 марта в Сан-Антонио.