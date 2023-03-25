«Будто снова учился ходить». Соперник Усика рассказал о своей тяжёлой травме

Обязательный претендент на пояс чемпиона мира по версии WBA, британский боксёр Даниэль Дюбуа рассказал о травме крестообразной связки, полученной в поединке с Кевином Лереном.

«Это была серьёзная травма, но мне сделали операцию сразу после боя почти четыре месяца назад. Так что подраться в конце мая или в июне для меня не проблема. Это была травма передней крестообразной связки. После операции я ходил на костылях около недели. Во время боя я даже не понял, когда это случилось, не понял, как ушло колено.

Реабилитация была долгой, скучной и тяжёлой, но это того стоит. Это всё равно, что заново учиться ходить. Сейчас колено кажется совершенно новым, сильнее, чем раньше. Я бегал как Усейн Болт», — приводит слова Дюбуа BoxingScene.

Ранее стало известно, что Дюбуа должен провести бой с Александром Усиком, так как бой украинца с Тайсоном Фьюри сорвался.