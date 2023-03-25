Стрикленд подтвердил, что UFC планирует организовать бой Чимаева и Косты

Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стрикленд сообщил, что в промоушене намерены организовать бой Хамзата Чимаева с Пауло Костой на UFC 294 в Абу-Даби.
«Мой бой с Пауло Костой не состоится и я объясню почему. В UFC хотят, чтобы он дрался с Чимаевым, так как этот бой принесёт им больше денег. Я не в обиде на UFC, потому что если зарабатывают они, то зарабатываю и я. Конечно, я хочу этот бой, сам Коста тоже хочет подраться раньше, но в UFC думают, а что будет, если Шон побьёт Косту? Его бой с Рокхолдом показал, что вероятность этого достаточно высока. Сейчас вокруг его боя с Чимаевым много шума, UFC заработает много денег и я это поддерживаю», — сказал Стрикленд в видео, опубликованным в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Пауло Коста согласовал новый контракт с UFC на четыре боя.
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