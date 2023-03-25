Гловер Тейшейра: Перейра может закончить бой с Адесаньей в любую секунду

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра высказался о предстоящем поединке своего соотечественника Алекса Перейры с Исраэлем Адесаньей.

Бой возглавит турнир UFC 287, который пройдёт 8 апреля.

«Алекс знает, как он выиграл тот бой. Он слишком долго ждал, прежде чем наконец спустил курок. В этот раз придётся быть ещё внимательнее, потому что Адесанья очень быстр. Мы сейчас работаем надо этим. Нужно сохранять бдительность и быть сосредоточенным, а потом выполнить свою работу. Перейра — финишер и он может закончить бой в любую секунду. У Алекса действительно очень сильный удар. Просто нужно больше двигаться и тогда будет результат. Нужно выждать свой момент», — приводит слова Тейшейры MMAJunkie.