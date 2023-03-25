«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию финала чемпионата мира по боксу среди женщин

В Нью-Дели (Индия) проходит очередной соревновательный день чемпионата мира по боксу среди женщин.

Сегодня, 25 марта, проходят финальные поединки.

В весовой категории до 63 килограммов россиянка Наталья Сычугова проведёт поединок с китаянкой Ян Чэнъюэй. Другая представительница России Анастасия Демурчян в решающем поединке весовой категории до 70 килограммов встретится с австралийской боксёршей Фрэнсис Скотт Кайе.

Напомним, на прошлый чемпионат мира по боксу российские спортсмены не были допущены. В этом году россиянам разрешили выступать на турнире и использовать национальную символику.