«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию финала чемпионата мира по боксу среди женщин
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В Нью-Дели (Индия) проходит очередной соревновательный день чемпионата мира по боксу среди женщин.
Сегодня, 25 марта, проходят финальные поединки.
В весовой категории до 63 килограммов россиянка Наталья Сычугова проведёт поединок с китаянкой Ян Чэнъюэй. Другая представительница России Анастасия Демурчян в решающем поединке весовой категории до 70 килограммов встретится с австралийской боксёршей Фрэнсис Скотт Кайе.
Напомним, на прошлый чемпионат мира по боксу российские спортсмены не были допущены. В этом году россиянам разрешили выступать на турнире и использовать национальную символику.
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