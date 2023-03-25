Россиянка Сычугова уступила в финале чемпионата мира по боксу — 2023

Завершился финальный поединок женского чемпионата мира по боксу, проходящего в Нью-Дели (Индия).

За золото в весовой категории до 63 кг сразились россиянка Наталия Сычугова и китаянка Ян Ченджу. Победу раздельным судейским решением по итогам трёх раундов одержала Ченджу (4:1). Для 23-летней Наталии Сычуговой это первая медаль с мировых первенств.

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия). Сборная России принимает участие в соревнованиях с национальной символикой. Мужской чемпионат мира состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

Напомним, за золотую медаль чемпионата мира — 2023 поборется ещё одна представительница России Анастасия Демурчян, выступающая в весовой категории до 70 кг.