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Фото: Демурчян отпраздновала победу на ЧМ-2023, пройдясь по рингу с флагом России

Фото: Демурчян отпраздновала победу на ЧМ-2023, пройдясь по рингу с флагом России
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Член женской сборной России по боксу Анастасия Демурчян, выигравшая золотую медаль на чемпионате мира в Нью-Дели (Индия), отпраздновала победу с национальным флагом.

После победы в финальном поединке соревнований над австралийской спортсменкой Фрэнсис Скотт 18-летняя россиянка сделала круг почёта по рингу с флагом в руках.

Напомним, согласно постановлению Международной боксёрской ассоциации (IBA) российские спортсмены были допущены к выступлению на соревнованиях с национальной символикой.

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия). Ранее серебряную медаль в весовой категории до 63 кг завоевала ещё одна представительница России — Наталия Сычугова.

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