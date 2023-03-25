Сборная России завоевала три медали на женском ЧМ по боксу — 2023
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Женская сборная России по боксу завершила выступления на чемпионате мира, проходящем с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия). Отечественные спортсменки завоевали три медали всех достоинств.
Чемпионкой в весовой категории до 70 кг стала 18-летняя Анастасия Демурчян, в финальном бою победившая единогласным судейским решением австралийку Фрэнсис Скотт.
Серебряным призёром в весовой категории до 63 кг стала Наталия Сычугова. В финальном матче она уступила раздельным судейским решением представительнице Китая Ян Ченджу.
Бронзу в весовой категории до 81 кг завоевала Диана Пятак. В 1/2 финала соревнований россиянка проиграла марокканке Хадидже Марди.
Напомним, мужской чемпионат мира пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).
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