Болельщики поддержали Демурчян на ЧМ по боксу, спев для неё гимн

Примечательный эпизод произошёл на женском чемпионате мира по боксу, проходящем в Нью-Дели (Индия).

Напомним, во время награждения россиянки Анастасии Демурчян, ставшей победительницей соревнований в весовой категории до 70 кг, организаторы совершили ошибку, поставив вместо гимна первый концерт Чайковского, несмотря на то что российские спортсмены допущены к участию в турнире с национальной символикой. Болельщики не оставили инцидент без внимания и спели гимн а капелла, поддержав Демурчян.

На женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели сборная России завоевала три медали. Серебряным призёром в весовой категории до 63 кг стала Наталия Сычугова. Бронзу в весовой категории до 81 кг завоевала Диана Пятак.