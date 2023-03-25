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Болельщики поддержали Демурчян на ЧМ по боксу, спев для неё гимн

Болельщики поддержали Демурчян на ЧМ по боксу, спев для неё гимн
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Примечательный эпизод произошёл на женском чемпионате мира по боксу, проходящем в Нью-Дели (Индия).

Напомним, во время награждения россиянки Анастасии Демурчян, ставшей победительницей соревнований в весовой категории до 70 кг, организаторы совершили ошибку, поставив вместо гимна первый концерт Чайковского, несмотря на то что российские спортсмены допущены к участию в турнире с национальной символикой. Болельщики не оставили инцидент без внимания и спели гимн а капелла, поддержав Демурчян.

На женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели сборная России завоевала три медали. Серебряным призёром в весовой категории до 63 кг стала Наталия Сычугова. Бронзу в весовой категории до 81 кг завоевала Диана Пятак.

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