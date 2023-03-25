Анастасия Демурчян получила $ 100 тыс. за победу на ЧМ по боксу

Член женской сборной России по боксу Анастасия Демурчян, выигравшая золотую медаль на чемпионате мира в Нью-Дели (Индия), получила чек за победу на соревнованиях.

Напомним, в финальном матче 18-летняя Демурчян победила единогласным судейским решением австралийку Фрэнсис Скотт.

Согласно заявлению Международной боксёрской ассоциации (IBA), победители турнира получают приз в размере $ 100 тыс.

Фото: Федерация бокса России

На женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели сборная России завоевала три медали. Серебряным призёром в весовой категории до 63 кг стала Наталия Сычугова, заработавшая $ 50 тыс. Бронзу в весовой категории до 81 кг завоевала Диана Пятак – её призовые составили $ 25 тыс.

Мужской чемпионат мира пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).