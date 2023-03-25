Тренер сборной России по боксу объяснил ошибку с гимном на награждении ЧМ-2023

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов прокомментировал инцидент, произошедший на мировом первенстве в Нью-Дели (Индия).

Напомним, во время награждения россиянки Анастасии Демурчян, ставшей победительницей соревнований в весовой категории до 70 кг, организаторы включили первый концерт Петра Чайковского вместо национального гимна, несмотря на разрешение Международной боксёрской ассоциации (IBA).

«Включили гимн Чайковского. Я так понимаю, запись лежала в архиве ещё с ЧМ в Сербии, который проводила IBA. Поэтому на автомате поставили. Я стал возмущаться, подошёл к руководству, говорю: надо поменять. Они ответили, что это от IBA. В итоге заново провели церемонию награждения.

Думаю, это не специально, техническая ошибка, по инерции включили. Злого умысла не было, накладка получилась. Хотя заранее, до турнира, показывали нам гимн, уточняя, он ли это», – приводит слова Муталибова «Матч ТВ».