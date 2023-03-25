Тренер женской сборной России по боксу подвёл итоги выступления на ЧМ-2023

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов подвёл итоги выступления команды на чемпионате мира – 2023 в Нью-Дели (Индия).

«Неплохое выступление после большого перерыва международных соревнований. Хорошо, что наша команда уже может выезжать на турниры. Спасибо президенту IBA, сделавшему так, чтобы все страны принимали участие. Надеюсь, в дальнейшем наша команда будет выступать и на других международных соревнованиях.

Хотел бы отметить неплохое выступление Наталии Сычуговой, в достаточно близком бою уступила китайской спортсменке. И победу нашей юной Анастасии Демурчян. Как я говорил, рассчитывали на четыре медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовые. Практически дотянули. В целом считаю выступление хорошим», – приводит слова Муталибова Федерация бокса России.

Сборная России завоевала три медали: Анастасия Демурчян стала чемпионкой в весовой категории до 70 кг; серебряным призёром в весовой категории до 63 кг стала Наталия Сычугова; бронзу в весовой категории до 81 кг завоевала Диана Пятак.