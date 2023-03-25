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Организаторы женского чемпионата мира по боксу извинились за ошибку с гимном России

Организаторы женского чемпионата мира по боксу извинились за ошибку с гимном России
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Оргкомитет женского чемпионата мира по боксу – 2023, проходящего в Нью-Дели (Индия), извинился за инцидент, произошедший на турнире.

Напомним, во время награждения россиянки Анастасии Демурчян, ставшей победительницей соревнований в весовой категории до 70 кг, организаторы включили первый концерт Петра Чайковского вместо национального гимна, несмотря на разрешение Международной боксёрской ассоциации (IBA). Позже гимн был поставлен.

«Мы приносим извинения. Это была техническая ошибка, и в итоге гимн России был сыгран в честь Демурчян», – цитирует представителя оргкомитета «Матч ТВ».

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Костя Цзю прокомментировал победу Демурчян на мировом первенстве в Нью-Дели.

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