Вячеслав Дацик нокаутировал Джеронимо Дос Сантоса
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Завершился турнир Ural Fighting Championship 2 в Самаре. В главном событии российский ветеран Вячеслав Дацик сразился по правилам кикбоксинга с бразильцем Джеронимо «Мандрагоном» Дос Сантосом.
Поединок завершился уже на старте первого раунда. Бойцы сошлись в клинче, на выходе из которого Дацик поймал соперника правым боковым, отправив его на пол. Подняться бразилец не смог.
Победа по правилам кикбоксинга стала для 43-летнего Дацика первой с февраля 2019 года. Тогда на соревнованиях в Казани россиянин проиграл нокаутом (удар ногой в корпус) французу Жерому Ле Банне. Последнее выступление Дацика датируется декабрём 2022 года. В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянин провёл выставочный поединок с Павлом Шульским.
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