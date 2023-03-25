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«Прошу прощения за короткий бой». Дацик прокомментировал победу в бою с Дос Сантосом

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик прокомментировал победу в поединке по правилам кикбоксинга с бразильцем Джеронимо «Мандрагоном» Дос Сантосом.

«Получил удовольствие. Вывел соперника из равновесия и попал с левой, потом уже не видел. Прошу прощения за короткий бой», — сказал Дацик после боя.

Напомним, бой завершился уже на старте первого раунда. Бойцы сошлись в клинче, на выходе из которого Дацик поймал соперника правым боковым, отправив его на пол. Подняться бразилец не смог.

Дацик проводил первый бой по правилам кикбоксинга с декабря 2019 года, когда на соревнованиях в Казани проиграл нокаутом (удар ногой в корпус) французу Жерому ле Баннеру.

Дос Сантос известен российским зрителям по боям с Александром Емельяненко, Иваном Штырковым, Сергеем Харитоновым и Виталием Минаковым.