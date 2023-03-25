Все результаты турнира Ural FC 2: Дацик — Дос Сантос

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В Самаре завершился турнир Ural Fighting Championship 2. В главном событии российский ветеран Вячеслав Дацик сразился по правилам кикбоксинга с бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом.

Поединок завершился на старте первого раунда после успешной атаки Дацика, нокаутировавшего соперника правым хуком.

Вячеслав Дацик победил Джеронимо Дос Сантоса нокаутом в первом раунде (кикбоксинг).

Даурен Ермеков победил Гамзата Хирамагомедова удушающим приёмом во втором раунде.

Валерий Бизяев победил Ариэля Мачадо нокаутом во втором раунде (кикбоксинг).

Хусанхон Баратов победил Шамиля Абасова нокаутом во втором раунде.

Александр Маслов победил Дмитрия Андрюшко единогласным решением судей.

Кодирхон Ганиев победил Рамиса Терегулова единогласным решением судей.

Рим Хазиахметов победил Вячеслава Шулепова единогласным решением судей.

Мелетис Какубавас победил Александра Кобенко нокаутом в первом раунде.

Никита Подковальников победил Серикбая Ходжабаева единогласным решением судей.

Александр Гельвих победил Бекжана уулу Адилета единогласным решением судей.

Владислав Фокин победил Кадыра Курстанбека Уулу единогласным решением судей.

Бой Александра Дмитренко и Георгия Клима признан несостоявшимся из-за запрещённого удара.

Татьяна Постарнакова победила Милану Пагиеву техническим нокаутом в первом раунде.

Владимир Шельпяков победил Дениса Сафуанова нокаутом в первом раунде.