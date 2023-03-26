IBA сообщила об исключении из ЧМ по боксу спортсменов, пытавшихся выдать себя за женщин

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв сообщил, что организация исключила из списка участников женского чемпионата мира в Индии несколько спортсменов, ранее сменивших пол.
«Одной из главных тем стала честность спортсменов и профессионализм. По результатам ряда ДНК-тестов были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин. По результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы, и впоследствии они были исключены из спортивных состязаний. IBA выступает за открытый и честный спорт!» – написал Кремлёв в социальных сетях.
На чемпионате мира в Индии сборная России завоевала три медали: Анастасия Демурчян стала чемпионкой в весовой категории до 70 кг; серебряным призёром в весовой категории до 63 кг стала Наталия Сычугова; бронзу в весовой категории до 81 кг завоевала Диана Пятак.
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