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Фото: Умар Нурмагомедов провёл тренировку под руководством Хабиба

Фото: Умар Нурмагомедов провёл тренировку под руководством Хабиба
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Российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов (16-0) опубликовал новую фотографию в социальных сетях.

Боец провёл совместную тренировку с двоюродным братом и бывшим чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) Хабибом Нурмагомедовым, завершившим карьеру в 2020 году.

«Дисциплинированный», – написал боец.

Фото: из личного архива Умара Нурмагомедова

Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец выступает в качестве профессионала с 2016 года. В январе 2021-го россиянин дебютировал в UFC. Всего на счету Нурмагомедова в сильнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе уроженец Дагестана нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.

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