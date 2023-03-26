Фото: Умар Нурмагомедов провёл тренировку под руководством Хабиба

Российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов (16-0) опубликовал новую фотографию в социальных сетях.
Боец провёл совместную тренировку с двоюродным братом и бывшим чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) Хабибом Нурмагомедовым, завершившим карьеру в 2020 году.
«Дисциплинированный», – написал боец.
Фото: из личного архива Умара Нурмагомедова
Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец выступает в качестве профессионала с 2016 года. В январе 2021-го россиянин дебютировал в UFC. Всего на счету Нурмагомедова в сильнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе уроженец Дагестана нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса
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