Ещё один бой турнира UFC в Сан-Антонио отменён по медицинским причинам
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Поединок турнира UFC Сан-Антонио между американским бойцом смешанных единоборств Алексом Пересом и португальцем Манелем Кайпе был отменён по медицинским причинам, сообщает MMAFighting.
Причиной отмены поединка стали проблемы со здоровьем у Переса.
Бой должен был пройти в основном карде турнира. Таким образом, в основной кард турнира был переведён поединок между Даниэлем Пинедой и Такером Лутцем.
Это уже не первый отменённый бой турнира в Сан-Антонио — ранее бой между Тамирес Видал и Хейли Коуэн не состоится из-за неназванных медицинских проблем у Видал.
Напомним, главным событием турнира в Сан-Антонио станет бой Марлона Веры и Кори Сэндхагена.
Также на турнире пройдёт бой россиянки Яны Куницкой-Сантос и Холли Холм.
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