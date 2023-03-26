Ещё один бой турнира UFC в Сан-Антонио отменён по медицинским причинам

Поединок турнира UFC Сан-Антонио между американским бойцом смешанных единоборств Алексом Пересом и португальцем Манелем Кайпе был отменён по медицинским причинам, сообщает MMAFighting.

Причиной отмены поединка стали проблемы со здоровьем у Переса.

Бой должен был пройти в основном карде турнира. Таким образом, в основной кард турнира был переведён поединок между Даниэлем Пинедой и Такером Лутцем.

Это уже не первый отменённый бой турнира в Сан-Антонио — ранее бой между Тамирес Видал и Хейли Коуэн не состоится из-за неназванных медицинских проблем у Видал.

Напомним, главным событием турнира в Сан-Антонио станет бой Марлона Веры и Кори Сэндхагена.

Также на турнире пройдёт бой россиянки Яны Куницкой-Сантос и Холли Холм.