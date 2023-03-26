Бой с участием Алекса Переса отменяют уже в 12-й раз за последние четыре года

Уже 12 бой в UFC за последние четыре года с участием американского бойца смешанных единоборств Алекса Переса отменяется по тем или иным причинам.
Напомним, накануне стало известно, что бой между Алексом Пересом и португальцем Манелем Кайпе был отменён по медицинским причинам. Бой должен был пройти в основном карде турнира. Таким образом, в основной кард турнира был переведён поединок между Даниэлем Пинедой и Такером Лутцем.
Последний поединок в UFC Перес провёл в июне 2022 года, уступив приёмом Алехандре Пантоже.
Бой против Кайпе стал уже третьим отменённым поединком Переса подряд.
Примечательно, что за эти четыре года Перес провёл всего пять поединков, в которых одрежал три победы и потерпел два поражения.
Всего на счету Переса 24 победы и семь поражений в смешанных единоборствах.
- 26 марта 2023
-
02:34
-
02:04
-
00:47
-
00:15
-
00:05
- 25 марта 2023
-
23:47
-
23:38
-
22:40
-
22:33
-
22:10
-
21:13
-
20:46
-
20:28
-
20:11
-
19:51
-
19:40
-
19:20
-
19:12
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:30
-
18:15
-
17:55
-
17:35
-
17:16
-
16:37
-
15:56
-
15:28
-
14:41
-
14:00
-
13:43
-
12:54
-
12:51
-
11:48