Бой с участием Алекса Переса отменяют уже в 12-й раз за последние четыре года

Уже 12 бой в UFC за последние четыре года с участием американского бойца смешанных единоборств Алекса Переса отменяется по тем или иным причинам.

Напомним, накануне стало известно, что бой между Алексом Пересом и португальцем Манелем Кайпе был отменён по медицинским причинам. Бой должен был пройти в основном карде турнира. Таким образом, в основной кард турнира был переведён поединок между Даниэлем Пинедой и Такером Лутцем.

Последний поединок в UFC Перес провёл в июне 2022 года, уступив приёмом Алехандре Пантоже.

Бой против Кайпе стал уже третьим отменённым поединком Переса подряд.

Примечательно, что за эти четыре года Перес провёл всего пять поединков, в которых одрежал три победы и потерпел два поражения.

Всего на счету Переса 24 победы и семь поражений в смешанных единоборствах.