Кори Сэндхаген раздельным решением судей победил Марлона Веру в главном бою UFC
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В ночь на 26 марта в Сан-Антонио проходил турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43. В рамках основного карда эквадорец Марлон Вера встретился с американцем Кори Сэндхагеном.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей.
Марлон Вера провёл свой последний поединок на турнире UFC on ESPN в августе прошлого года. Эквадорец одержал победу нокаутом в четвёртом раунде над американским бойцом Домиником Крузом. Всего у Веры 20 побед в профессиональных смешанных единоборствах, восемь поражений и ничья.
Кори Сэндхаген провёл 20 поединков в ММА, в которых одержал 16 побед. В своём последнем бою в сентябре 2022 года Кори одержал победу над китайцем Сонгом Ядонгом техническом нокаутом.
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