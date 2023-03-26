Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кори Сэндхаген раздельным решением судей победил Марлона Веру в главном бою UFC

Кори Сэндхаген раздельным решением судей победил Марлона Веру в главном бою UFC
Комментарии

В ночь на 26 марта в Сан-Антонио проходил турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43. В рамках основного карда эквадорец Марлон Вера встретился с американцем Кори Сэндхагеном.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей.

Марлон Вера провёл свой последний поединок на турнире UFC on ESPN в августе прошлого года. Эквадорец одержал победу нокаутом в четвёртом раунде над американским бойцом Домиником Крузом. Всего у Веры 20 побед в профессиональных смешанных единоборствах, восемь поражений и ничья.

Кори Сэндхаген провёл 20 поединков в ММА, в которых одержал 16 побед. В своём последнем бою в сентябре 2022 года Кори одержал победу над китайцем Сонгом Ядонгом техническом нокаутом.

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 43), Сан-Антонио, США
Марлон Вера - Кори Сэндхаген (W)
26 марта 2023, воскресенье. 04:35 МСК
Кори Сэндхаген
Окончено
SD
Марлон Вера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023