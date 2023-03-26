Дэвид Бенавидес победил Калеба Планта единогласным решением судей

В ночь на 26 марта в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden прошёл большой боксёрский вечер, главным событием которого стал поединок временного чемпиона WBC во втором среднем весе, непобеждённого американца Дэвида Бенавидеса с Калебом Плантом.

Победу по итогам противостояния единогласным судейским решением (115-113, 116-112, 117-111) одержал Бенавидес.

В предыдущем поединке Бенавидес выиграл техническим нокаутом у Давида Лемье. В его активе 27 побед в профессиональной карьере, 23 из которых нокаутом, и ни одного поражения.

Калеб Плант в октябре прошлого года выиграл у Энтони Диррелла, нокаутировав соперника в девятом раунде. В активе американца 22 победа на профессиональном ринге и два поражения в них.