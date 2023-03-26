Стало известно, какие бойцы получили бонусы за турнир UFC on ESPN 43
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В ночь на 26 марта в Сан-Антонио состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43, в главном событии которого Кори Сэндхаген одержал победу раздельным решением судей над Марлоном Верой.
Награду за лучший бой вечера получили Си Джей Вергара и Даниэль Ласерда. Оба бойца получили по $ 50 тысяч. Победу в поединке техническим нокаутом во втором раунде одержал Вергара, при том, что вчистую проиграл первый раунд.
Нэйт Ландвер и Даниэль Пинеда удостоились бонусов за лучший бой вечера. Оба бойца также получили бонусы в размере $ 50 тысяч.
Ландвер встречался с Остином Линго и выиграл удушающим приёмом во втором раунде.
Даниэль Пинеда провёл поединок с Такером Лутцем и так же, как и Ландвер, выиграл удушающим приёмом во втором раунде.
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