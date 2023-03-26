Мераб Двалишвили отреагировал на вызов от Кори Сэндхагена

Грузинский боец смешанных единоборств, первый номер легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили принял вызов от американца Кори Сэндхагена.

Напомним, Сэндхаген после победы над Марлоном Верой вызвал на бой Двалишвили.

«Мне нравится этот поединок. Кори — хороший боец высокого уровня. Сейчас в рейтинге он, вероятнее всего, поднимется на третью строчку, так что этот бой мне нравится. Пока мой друг Алджамейн Стерлинг является чемпионом дивизиона, я хочу просто зачищать дивизион. Мне нужны новые вызовы, и бой с Кори имеет смысл. Готов подраться с ним в любое время», — приводит слова Двалишвили ESPN.

Мераб Двалишвили в последнем поединке встречался с российским бойцом Петром Яном и одержал победу единогласным решением судей.