Веттори стал участником массовой драки на боксёрском турнире

Итальянский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Марвин Веттори стал участником инцидента во время боксёрского турнира в Милане.

Веттори посетил мероприятие со своим другом Тони Эффи, который по ходу мероприятия устроил потасовку с боксёром Омаром Нгуале Илунгой. В итоге к драке подключился Веттори и успел нанести несколько ударов Илунге, прежде чем его оттащили от оппонента.

Отмечается, что служба безопасности прервала драку и выгнала её участников из зала. В UFC не делали никаких заявлений по этому поводу.

Марвин Веттори в своём последнем поединке на турнире UFC 286 выиграл у Романа Долидзе и располагается на третьем месте рейтинга среднего дивизиона.