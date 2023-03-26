Махачев: хотел бы я увидеть судью, который отдал победу Вере

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высмеял решение одного из судей отдать победе Марлону Вере в поединке с Кори Сэндхагеном.

Поединок Веры и Сэндхагена возглавил турнир UFC on ESPN 43 и завершился победой Кори раздельным решением судей. При этом Сэндхаген, согласно статистике боя, уверенно выигрывал в большинстве раундов.

«Хотел бы я посмотреть на судью, который отдал победу Вере», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

В активе Марлона Веры 21 победа в профессиональных смешанных единоборствах при восьми поражениях. До поражения от Сэндхагена Вера шёл на серии из четырёх побед.

У Кори Сэндхагена 16 побед и четыре поражения в ММА.