Махачев: хотел бы я увидеть судью, который отдал победу Вере
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высмеял решение одного из судей отдать победе Марлону Вере в поединке с Кори Сэндхагеном.
Поединок Веры и Сэндхагена возглавил турнир UFC on ESPN 43 и завершился победой Кори раздельным решением судей. При этом Сэндхаген, согласно статистике боя, уверенно выигрывал в большинстве раундов.
«Хотел бы я посмотреть на судью, который отдал победу Вере», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.
В активе Марлона Веры 21 победа в профессиональных смешанных единоборствах при восьми поражениях. До поражения от Сэндхагена Вера шёл на серии из четырёх побед.
У Кори Сэндхагена 16 побед и четыре поражения в ММА.
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