Дана Уайт объяснил, почему Колби Ковингтон заслуживает титульника с Леоном Эдвардсом

Президент американского промоушена Дана Уайт заявил, что чемпиону в полусреднем весе Леону Эдвардсу в любом случае придётся защищать титул в поединке с Колби Ковингтоном.
«Ковингтон заслужил шанс на титул. Я могу понять Леона и не виню его. Он только что дважды выиграл у Камару Усмана, и теперь у него в соперниках опять креативный борец, с которым будет сложно. Когда ты чемпион, за тобой идут все. Все убийцы в дивизионе будут преследовать тебя трижды в год, и ты вынужден драться с самыми крутыми парнями дивизиона.
Посмотрите на Усмана. Он дважды прошёл весь дивизион и является одним из величайших бойцов. Леон молодец, что смог справиться с Камару, он крут, но теперь следующим будет Колби. Он был резервным бойцом, сделал вес — и есть ещё миллион причин, почему он заслужил шанс», — сказал Уайт на пресс-конференции.
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