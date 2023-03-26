«Когда дерётся Ислам?» Порье намекнул на желание получить титульный бой с Махачевым

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье намекнул на заинтересованность в поединке с действующим чемпионом дивизиона Исламом Махачевым.

«Когда дерётся Ислам? В октябре?», — написал Порье на своей странице в социальных сетях.

Дастин Порье провёл свой последний поединок в ноябре прошлого года с Майклом Чендлером и выиграл удушающим приёмом. Также ранее Порье сказал, что готов к реваншу с Джастином Гэтжи.

Ислам Махачев в октябре прошлого года выиграл у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. В феврале россиянин защитил титул, одержав победу над Алексом Волкановски. Позже Махачев рассказал, что в UFC хотят устроить его следующий бой в октябре, на турнире UFC 294 в Абу-Даби.