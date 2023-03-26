Алжирку отстранили от участия в финале ЧМ по боксу из-за высокого уровня тестостерона

Спортсменка из Алжира Иман Хелиф не допущена до участия в финале женского чемпионата мира по боксу из-за нарушения правил допуска, сообщает Inside the Games.

По данным алжирских СМИ, у Хелиф высокий уровень тестостерона. При этом в IBA уточнили, что не могут раскрыть, какое конкретно нарушение было допущено.

«IBA соблюдает свои правила, а также конфиденциальность спортсменов, и не может раскрыть конкретное нарушение критериев допуска», — говорится в заявлении организации.

Стоит отметить, что в 1/8 финала Хелиф выиграла у россиянки Азалии Аминевой. В финале алжирку заменит представительница Таиланда Джанжаем Суваннафенг, которая уступила ей в полуфинале.

«Надо мной часто издевались из-за внешности, но я боролась, несмотря ни на что. Сегодня их заговор удался, я в шоке. Я участвовала во многих турнирах, проблем никогда не было. Но как только у меня появились реальные шансы выиграть золото, они пришли и помешали мне», — отреагировала сама Хелиф на решение IBA.