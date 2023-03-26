Деонтей Уайлдер: не удивлен, что бой Усика и Фьюри сорвался

Американский боксёр, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер поделился мнением о срыве поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Бокс — очень сложный бизнес, один из сложнейших. В нём может случиться всё, что угодно. Там очень много лазеек, поэтому я не удивлён, что бой Усика с Фьюри в итоге сорвался. Как часто случалось ранее, ожидаемый бой так и не состоялся. Лично я никогда не считаю бой согласованным до тех пор, пока не вышел на ринг и не услышал гонг», — приводит слова Уайлдера Boxing Social.
Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри должен состояться 29 апреля, однако стороны не договорились о гонорарах, в первую очередь при проведении возможного реванша. При этом каждая сторона обвиняет другую в срыве поединка.
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