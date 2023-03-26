Белал Мухаммад отказался драться с Шавкатом Рахмоновым

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер полусреднего веса Белал Мухаммад отказался драться с Шавкатом Рахмановым.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что бой Мухаммада и Рахмонова находится в разработке.
«Я смотрю на это так: единственный, кто опережает меня в рейтинге, это Усман. А бой с Рахмоновым, о котором говорил Дана Уайт, это шаг назад. Я только что выиграл у непобеждённого проспекта, а у Рахмонова нет громкого имени. Так что я собираюсь драться с Камару Усманом, либо с Гилбертом Бёрнсом, если ему удастся выиграть у Масвидаля.
Гилберт много чего говорил обо мне, возмущался тем, что я выше в рейтинге, и этот бой меня мотивирует. На самом деле, для меня нет смысла ни в одном из этих поединков, кроме титульного, но если мне и придётся драться, то это должен быть противник с большим именем», — цитирует Мухаммада MMA Talk.
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