«Я смогла отправить его в нокдаун». Россиянка — о проигрыше исключённой алжирке на ЧМ

Член сборной России по боксу Азалия Аминева, уступившая в рамках 1/8 финала женского чемпионата мира в Нью-Дели (Индия) алжирке Иман Хелиф, прокомментировала новость о том, что её соперница была исключена с соревнований из-за высокого уровня тестостерона.
«Обидно, что это раньше не выяснилось. Может быть, я бы даже в финалы вышла… Но во время моего боя с представителем Алжира я смогла отправить его в нокдаун. Моя вина в этом тоже есть, немножко не дожала, в принципе, могла выиграть, но сыграло, наверное, моё волнение.
Слухи про это уже давно ходят. Но стопроцентной информации не было, поэтому это были лишь догадки. В мою пользу это никак не сыграло и не изменило положение на этом чемпионате. Хорошо, что выяснили правду», – приводит слова Аминевой ресурс Mash Batash.
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