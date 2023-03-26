Яна Куницкая-Сантос обратилась к болельщикам после поражения от Холли Холм

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Яна Куницкая-Сантос прокомментировала поражение в поединке с американской экс-чемпионкой организации Холли Холм, который состоялся сегодня, 26 марта, в Сан-Антонио (США) и стал частью турнира UFC on ESPN 43.
Напомним, Холм одержала победу единогласным судейским решением. Поражение стало для россиянки четвёртым в UFC.
«Движемся дальше. Рада возвращению. Извините, если расстроила вас, ребята», – написала Куницкая-Сантос в социальных сетях.
Фото: из личного архива Яны Куницкой-Сантос
Выступление на турнире UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио стало для 33-летней россиянки первым с июля 2021 года, когда на UFC 264 она уступила техническим нокаутом мексиканке Ирен Алдане.
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