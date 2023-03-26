Серебряный призёр ЧМ по боксу Сычугова подвела итоги своего выступления

Серебряный призёр женского чемпионата мира по боксу – 2023, россиянка Наталия Сычугова подвела итоги своего выступления на турнире. Напомним, в финале соревнований в весовой категории до 63 кг Сычугова уступила китаянке Ян Ченджу.

«Не суди себя». Это я говорю себе. Ведь обычно для меня второе место=НИКАКОЕ. Но вспоминаю, что происходило в моей жизни. Сколько было пролито слёз и нервов потрачено, сколько ВАЖНЫХ решений было принято в тот момент.

И вот я здесь… на чемпионате мира… провожу одни из самых лучших боёв в своей жизни. С сильными соперницами из разных стран и уверенно в трёх боях из четырёх побеждаю. Поэтому… Я с благодарностью и осознанностью принимаю серебро чемпионата мира!!!» – написала Сычугова в социальных сетях.