Фото: Махачев показал, чем занимается в свободное от боёв время

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев опубликовал новую фотографию в социальных сетях. Спортсмен в очередной раз рассказал о своём увлечении – езде на внедорожных мотоциклах.

«Че делаешь? Эндурю», – написал Махачев в социальных сетях.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

Махачев завоевал чемпионский титул в октябре 2022 года, на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.

В феврале россиянин защитил пояс, одержав победу над действующим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг), австралийцем Алексом Волкановски. Ранее спортсмен сообщил, что в UFC хотят устроить его следующий бой в октябре, на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

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