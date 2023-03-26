Холли Холм назвала приоритетный бой после победы над Куницкой-Сантос

Бывшая чемпионка UFC, американка Холли Холм прокомментировала победу над россиянкой Яной Куницкой-Сантос, поединок с которой состоялся сегодня, 26 марта, в Сан-Антонио (США). Напомним, Холм победила единогласным судейским решением.
«Посмотрим, что придумают UFC. Я понимаю, что у меня не так уж и много времени. Я дважды встречалась с Ракель Пеннингтон, так что это не имеет смысла. За исключением неё, это должен быть либо бой с [Джулианной] Пеньей, либо чемпионский бой. Хотя никогда не знаешь, что произойдёт.
Да, вполне вероятно, что я не завершу контракт [на шесть боёв]. Не люблю ставить себе рамки, но мне уже не 25 и 30 лет. Я по-прежнему хорошо себя чувствую, но точно знаю, что ближе к уходу, чем десять лет назад», – сказала Холм на пресс-конференции.
- 26 марта 2023
-
20:57
-
19:55
-
19:41
-
18:59
-
18:48
-
17:54
-
17:37
-
16:58
-
15:56
-
15:30
-
14:24
-
14:04
-
13:48
-
13:26
-
12:54
-
12:19
-
11:42
-
11:18
-
10:45
-
10:12
-
09:43
-
09:34
-
09:22
-
08:50
-
05:33
-
05:21
-
05:08
-
04:38
-
03:20
-
02:34
-
02:04
-
00:47
-
00:15
-
00:05
- 25 марта 2023
-
23:47