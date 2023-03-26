Холли Холм назвала приоритетный бой после победы над Куницкой-Сантос

Бывшая чемпионка UFC, американка Холли Холм прокомментировала победу над россиянкой Яной Куницкой-Сантос, поединок с которой состоялся сегодня, 26 марта, в Сан-Антонио (США). Напомним, Холм победила единогласным судейским решением.

«Посмотрим, что придумают UFC. Я понимаю, что у меня не так уж и много времени. Я дважды встречалась с Ракель Пеннингтон, так что это не имеет смысла. За исключением неё, это должен быть либо бой с [Джулианной] Пеньей, либо чемпионский бой. Хотя никогда не знаешь, что произойдёт.

Да, вполне вероятно, что я не завершу контракт [на шесть боёв]. Не люблю ставить себе рамки, но мне уже не 25 и 30 лет. Я по-прежнему хорошо себя чувствую, но точно знаю, что ближе к уходу, чем десять лет назад», – сказала Холм на пресс-конференции.