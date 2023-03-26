Бенавидес: Канело должен подраться со мной в сентябре

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), американец Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO), владеющий временным титулом WBC, в очередной раз высказался о потенциальном поединке с лидером дивизиона, мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, сегодня, 26 марта, Бенавидес победил единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111) экс-чемпиона и соотечественника Калеба Планта (22-2, 13 KO).

«Я уважаю Канело Альвареса, но сейчас он должен дать мне шанс. Вот какой поединок все хотели бы увидеть в сентябре. Нет, я не думаю, что он пытается избежать меня. Я действительно верю, что у него много вариантов», – приводит слова Бенавидеса ESPN.

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