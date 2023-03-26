Сэндхаген: не назову причину, почему в UFC не захотят моего боя с О’Мэлли
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Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген заявил о желании провести поединок со звёздным соотечественником Шоном О’Мэлли после своей победы над эквадорцем Марлоном Верой.
«Почему бы UFC не свести меня с О'Мэлли? Я не смогу назвать причину, почему этот бой не захотят в UFC. На бумаге это один из самых захватывающих боёв в легчайшем весе. И он намного интереснее, чем бой Стерлинга и Сехудо.
Мне нужны скальпы. У меня не было лёгких боёв на пути к вершине, в отличие от О’Мэлли. Я считаю себя лучше него. Помимо этого, есть смысл и с точки зрения рейтингов, потому что он не подерётся за титул прямо сейчас», – приводит слова Сэндхагена издание MMA Fighting.
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