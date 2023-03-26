Ковингтон иронично ответил на слова Даны Уайта о том, что Эдвардс сразится с ним
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон прокомментировал высказывание президента организации Даны Уайта.
Напомним, Уайт заявил на пресс-конференции, что именно Ковингтон станет следующим соперником действующего чемпиона, британца Леона Эдвардса, несмотря на недовольство последнего.
«Кто-нибудь, разбудите Леона Эдвардса. А потом он может засыпать в слезах», – написал Ковингтон в социальных сетях.
Колби Ковингтону 35 лет. В своём последнем бою на UFC 272 в марте 2022-го американец победил единогласным судейским решением бывшего одноклубника и соотечественника Хорхе Масвидаля, закрыв повторное поражение нигерийцу Камару Усману.
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